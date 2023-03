Emergenza in attacco, quella a cui deve far fronte Massimiliano Allegri questa sera contro la Sampdoria. A disposizione infatti non ci saranno Federico Chiesa, Angel Di Maria, Arek Milik e Moise Kean. I convocati per la fase offensiva sono soltanto Dusan Vlahovic, Samuel Iling Junior e Mathias Soulè. Nel corso della rifinitura di questa mattina chi è stato provato accanto a Dusan Vlahovic, nel ruolo di seconda punta è Fabio Miretti.Il giovane, classe 2003 cresciuto nelle giovanili della Juventus è un jolly della rosa di Massimiliano Allegri che lo ha più volte utilizzato. Poi l'infortunio alla caviglia dello scorso febbraio contro la Salernitana che lo ha tenuto lontano dal campo per circa tre settimane fino al ritorno giovedì sera nella gara contro il Friburgo. Soltanto 45 minuti giocati da Fabio che non ha convinto ed ha lasciato il posto a Nicolò Fagioli. Contro la Sampdoria un'altra occasione, per mettere alle spalle l'infortunio e riscattare la gara di Europa League. Ma soprattutto per supportare Dusan Vlahovic nella manovra offensiva della Juventus.