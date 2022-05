Pochi dubbi: questa sera Fabio Miretti scenderà nuovamente in campo dal primo minuto, nella sfida di campionato contro il Genoa. Il fatto che la Juventus abbia già conquistato l’accesso alla prossima Champions League, spalanca un portone ai giovani e Miretti è stato bravo, bravissimo, a cogliere l’opportunità, sfruttarla nel migliore dei modi e meritarsi la riconferma. Ora, arriva il difficile: togliersi di dosso il peso di una settimana passata sotto i riflettori e replicare una prestazione come quella contro il Venezia. Intanto, nel settore giovanile c’è chi sogna di ripercorre le orme di “Ciko” e chi aspetta di ricomparire tra i convocati di Allegri. Nella stagione in corso, Miretti compreso, sono 5 i calciatori dell’Under 23 che hanno giocato con la Prima squadra. Una manciata di minuti ciascuno, ma preziosi per il percorso di crescita. Adesso, aspettano e sperano che ci siano nuove occasioni, da qui alla fine del campionato.



