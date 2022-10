ha rilasciato una lunga intervista a DAZN in cui tra i temi affrontati parla anche del confronto con, è cresciuto nel settore giovanile: "L'ho visto per la prima volta davanti ad una pizzeria a Torino, l'anno scorso.perché, quando sono arrivato al settore giovanile della Juve, tutti dicevano: ''Sono più quelli che non ce la fanno rispetto a chi ce la fa, guarda Marchisio''. Io ce l'ho fatta in questo mini percorso, dal settore giovanile alla prima squadra, adesso però arriva il difficile".