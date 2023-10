A gennaio, la Juventus tornerà molto probabilmente sul mercato, per uno o due colpi a centrocampo (si parla soprattutto di Khéphren Thuram, con Hojbjerg e Fabiàn Ruiz come alternative), con il risultato che i prossimi due mesi e mezzo percostituiranno un banco di prova importantissimo. Il numero 20 della Juve, considerato da Allegri quasi un alter ego di Fagioli (difficile vederli in campo insieme) avrà tante occasioni per meritarsi una conferma per il futuro e per provare a sfatare finalmente la maledizione di quel gol che, in 54 partite ufficiale in bianconero, non è ancora riuscito a segnare.