Intervenuto dal ritiro della, con la quale giocherà le gare di qualificazione a Euro 2023, Fabioha fatto anche qualche accenno alla sua esperienza in prima squadra alla. Ecco le sue parole: "Penso che il mio ruolo sia la mezzala, ma mi trovo bene anche come mediano o trequartista. Da quando ho iniziato ad allenarmi stabilmente con la prima squadra sono cresciuto molto, essendo un tifoso cresciuto nel vivaio bianconero per me è stata un’emozione indescrivibile poter giocare per la mia squadra del cuore".E su Massimiliano: "Mi ha dato tanti spunti su cui migliorare, soprattutto dal punto di vista della fase difensiva. Lo stage con la Nazionale maggiore è stato una bella esperienza, mi fa piacere che il CTmi abbia chiamato. Futuro? Non lo so, adesso i miei pensieri sono tutti alla Nazionale e poi all'esame di maturità".