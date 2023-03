Il CT dell'Under 20ha parlato così di Miretti e dei giovani che possono aggregarsi alla formazione Mondiale a TMW: "Considerando tutti i 2003 questa è una Nazionale forte, che potrebbe arrivare anche a vincere il torneo, il problema in questo caso è che il Mondiale inizierà quando i campionati sono ancora in corso per cui non so chi avrò a disposizione. Capisco le necessità dei club, ma egoisticamente spero di avere tutti a disposizione. C'è Ndour che ha esordito con il Benfica, poi Scalvini, Gnonto, Miretti, Baldanzi, Casadei, se saranno disponibili tutti, questa è una Nazionale che può ambire a grandi traguardi".