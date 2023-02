Visite strumentali terminate per #Miretti che lascia il JMedical in stampelle pic.twitter.com/jdTZT4Fbue — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 8, 2023

Il talento classe 2003 della Juventus è uscito pochi minuti fa dal J|Medical dopo gli esami strumentali, necessari in seguito al brutto infortunio di ieri sera contro la Salernitana. Il giocatore che, come detto da Allegri, provava dolore ad appoggiare il piede, si è presentato in stampelle ed è apparso abbastanza sofferente.Nel mirino Torino o Roma, mentre salterà sicuramente Fiorentina e Spezia, oltre al Nantes in Europa League.GLI ALTRI INFORTUNATI - Come stanno gli altri? La Juve fa la conta dei recuperati e prova a recuperare qualcuno per i prossimi impegni: domenica allo Stadium contro la Fiorentina dovrebbe tornare tra i convocati Leonardo Bonucci, mentre Paul Pogba punta al Nantes.