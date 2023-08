E se alla fine fosse ila spuntarla? Stando all'edizione odierna di Tuttosport, nelle prossime ore si potrebbe assistere a un'accelerata dei rossoblù per Fabio, il giocatore forse più corteggiato tra i partenti in casasul quale si sono accesi i riflettori, in particolare, di Monza e Salernitana. Giusto ieri il club che ha nel suo allenatore Thiago Motta ha salutato Jerdy, passato al PSV per 15 milioni di euro, motivo per cui ora potrebbe puntare forte sul classe 2003 bianconero che, dopo aver rinnovato fino al 2027, è alla ricerca di una squadra dove trovare più spazio (al Bologna, peraltro, ha appena vissuto un'esperienza positiva Andrea, ora pronto ad affermarsi a Torino con Massimiliano).- Bagagli pronti, intanto, anche per Enzoe Hans: su entrambi è in pressing il Frosinone, che spera di ingaggiare in prestito almeno uno dei due. Tutto fa pensare che il profilo più facilmente raggiungibile sia quello dell'argentino, visto che sul classe 2000 è forte anche lache sta lavorando con la Juve anche per altri giovani. Ora, però, da tenere d'occhio è soprattutto la situazione di Miretti. Del resto Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna ci hanno preso gusto, l'opera di sfoltimento dell'organico prosegue...