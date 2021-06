Settimana prossima si deciderà il futuro di Gigi Buffon, che adesso sembra diretto a passi spediti verso il Parma. Una scelta dettata dall’amore verso il passato, che pone la Juventus nell’ottica di risolvere in fretta il nodo secondo portiere. Tra i tanti nomi emersi in questi giorni c’è anche quello di Antonio Mirante: come riporta Il Tempo, l’estremo portiere della Roma, cresciuto nel vivaio bianconero, si libererebbe a parametro zero e consentirebbe alla Juve di liberare un posto nelle liste UEFA in vista della Champions League.