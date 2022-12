Un minuto di silenzio, sentito, ordinato dall'arbitro. Laha ricordato, per un minuto sentito da tutto l'Allianz Stadium. I bianconeri, in cerchio esattamente come lo Standard Liegi, hanno osservato in maniera minuziosa l'atto di rispetto nei confronti di O'Rei, esattamente come il pubblico.Il minuto di recupero, stando a quanto organizzato dalla FIGC, sarà svolto anche allo Zini, dove la Juventus riprenderà la corsa in campionato contro la Cremonese.