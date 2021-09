No, non è solo un vuoto di gol. Ma tanto altro. Come racconta Tuttosport, il Manchester United pagherà il cartellino di CR7 15 milioni, provocando una minusvalenza di circa 14 nel bilancio 2021, quello chiuso al 30 giugno (gli eventuali 8 milioni di euro di bonus non contano, proprio perché eventuali)". Ma c'è anche un effetto positivo sul bilancio del 2022: la Juve risparmierà tra i 28 milioni e 50 di ingaggio lordo circa 75 milioni di euro.