La Juventus nella giornata di ieri ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2022. Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023milioni). Ma cosa c'è dietro questa netta differenza? In parte, ovviamente per il venir meno degli effetti negativi della pandemia ma non solo. Merito anche della nuova strategia della società. Nuova relativamente visto che era già stata attuata dalla dirigenza guidata da Andrea Agnelli e che continuerà anche con il nuovo corso.Strategia che si basa su una razionalizzazione dei costi, come viene scritto nel comunicato del club. A partire dal monte ingaggi, sempre più basso anno dopo annocirca 10 milioni in meno rispetto a un anno fa. A fare la differenza in questi anni è stato ovviamente Cristiano Ronaldo ma non solo. Questa è una linea che va oltre il fuoriclasse portoghese e che continuerà ad essere al centro delle mosse bianconere anche per le future sessioni di mercato.I tanti giovani che sono ormai pienamente in prima squadra aiutano a rispettare questi criteri.