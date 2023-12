Proprio ieri sera Cristianoha incontrato Edu. Niente di programmato, semplicemente i due dirigenti disi sono imbattuti l'uno nell'altro alla cerimonia delalle OGR di Torino, dove si sono dati appuntamento tanti campioni di oggi e di domani. Il brasiliano ha anche avuto modo di scherzare: "Se ho parlato con lui per il mercato? No, lui è un tipo duro, troppo difficile per me trattare con lui...". E se fosse vero sarebbe anche una buona notizia per il club bianconero, perché proprio ieri dalla Turchia sono rimbalzate voci di un interesse concreto dei Gunners per Kenan, uno dei gioielli che brillano di più alla Continassa e che la Juve vuole tenersi stretto dopo il passaggio del rinnovo di contratto fino al 2027.- Come racconta Tuttosport, al momento non è ancora pervenuta nessuna offerta ufficiale per lui, ma le indiscrezioni sono in aumento. A Torino il classe 2005 turco si trova molto bene, ma è anche vero che nelle ultime uscite non ha più avuto spazio con Massimilianoe non è escluso che a breve il suo entourage possa valutare la sua situazione con il club, a maggior ragione in caso di proposte di mercato. La Vecchia Signora vacillerebbe solo di fronte a 35-40 milioni di euro, una cifra che l'Arsenal dalla ricca Premier League potrebbe anche permettersi, ma che forse non andrebbe a investire subito. Una vicenda comunque da monitorare, perché inevitabilmente Yildiz fa gola a tanti.