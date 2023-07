Da tanti anni la Juve e Milinkovic Savic sembrano destinati ad incrociare le strade anche se non si è mai arrivati alla fumata bianca. Secondo la Gazzetta dello Sport, anche quest'estate potrebbe non essere quella giusta per il trasferimento del serbo. Si fa avanti l'ipotesi di aspettare che il giocatore sia in scadenza di contratto, ovvero tra un anno, per ingaggiarlo a zero.