La Juve non ha mai abbandonato l'idea di acquistare Milinkovic Savic in questi anni. Il centrocampista della Lazio non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2024 e per questo può partire in estate. Secondo il Messaggero, oltre a Luca Pellegrini, nell'eventuale trattativa potrebbe entrare anche Denis Zakaria, che torna dopo il prestito al Chelsea.