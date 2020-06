La Juventus non molla Milinkovic Savic. Il centrocampista della Lazio è da tempo nei radar bianconeri, che stanno aspettando il momento giusto per provare ad affondare il colpo. La Lazio sa che alla riapertura del mercato potrebbe perderlo e di fronte a un'offerta importante è pronta a valutare il futuro del giocatore, nel frattempo si sta già guardando intorno per trovare il sostituto: Szoboszalai e De Paul i primi nomi nella lista di Tare. Un messaggio per la Juve, che presto potrebbe partire all'assalto di Sergej Milinkovic Savic.