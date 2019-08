Claudio Lotito non vuole perdere Milinkovic-Savic. Dopo aver messo in cantiere il sostituto potenziale (​Yazici dal Lille), il patron della Lazio non vuole mollare il suo gioiello serbo. Le offerte presentate dalle pretendenti -- United su tutti - al giocatore al momento superano i 6 milioni e, pertanto, la Lazio vorrebbe avvicinarsi a pareggiarle. La Juve, che aveva fatto i suoi sondaggi ad inizio mercato, sembra ormai defilata nella corsa a Milinkovic.