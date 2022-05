La Lazio deve cercare di rinforzare il proprio centrocampo in vista della possibile partenza di Sergej Milinkovic-Savic in estate. Come riporta Il Messaggero Maurizio Sarri avrebbe messo gli occhi su Marcos Antonio dello Shakhtar Donetsk. Il 21enne brasiliano ha un contratto fino al 2025 ma potrebbe liberarsi dopo la sospensione del campionato ucraino.