Su Milinkovic-Savic rischia di scatenarsi un’asta internazionale. Manchester United e Psg hanno gli argomenti economici e progettuali giusti per convincere la Lazio e Sergej, l’interesse è forte e confermato. Ma l’agente del giocatore, Kezman, flirta da tempo con la Juventus. E il club bianconero potrebbe avere in mano la contropartita tecnica giusta per abbassare la richiesta economica di Lotito: Sarri è rimasto impressionato dalla crescita di Fagioli, protagonista di una grande stagione con la Cremonese. Lo riporta Calciomercato.com.