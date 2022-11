Sergejè un vero e proprio valore aggiunto per la, che questa sera affronterà laall'Allianz Stadium. Sogno di mercato del club bianconero, come scrive Tuttosport il centrocampista serbo offre un contributo fondamentale alla manovra offensiva biancoceleste, con la squadra di Maurizioche non a caso risulta estremamente pericolosa nell'attaccare la profondità. Da solo, il classe 1995 è già arrivato a quota 7 assist in stagione (nessuno come lui in Serie A) e 3 gol.