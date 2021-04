La Juventus sogna un colpo di grande livello a centrocampo. Come racconta Calciomercato.com, se non dovesse riuscire ad arrivare al Pogback, ovvero al ritorno di Paul Pogba dal Manchester United, ha individuato in Sergej Milinkovic-Savic della Lazio il piano B di mercato. Il club bianconero ha in mente una mini rivoluzione per il centrocampo della prossima stagione e nella lista, oltre a Locatelli e Pogba, c'è anche il nome di Milinkovic-Savic. Una missione che si preannuncia difficile perché subordinata a qualche cessione importante.