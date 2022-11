Attualmente è alcon la Serbia, la stessa di Dusan Vlahovic, il centrocampista della Lazio Sergej. Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus e le parti sembravano essere molto vicine. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 e quindi lasi trova di fronte ad un bivio: cederlo in queste sessioni di mercato, provare ad avviare le trattative per il rinnovo o perderlo a zero? Inizialmente sembrava si andasse verso il prolungamento di contratto, poi la situazione è cambiata e c'è stato l'inserimento della Juventus.La Juventus, ma non solo, stando a quanto riferisce Marca infatti al momento anche ilsi sarebbe inserito nella corsa, che potrebbe trasformarsi in un'asta, per accaparrarsi il giocatore della Lazio. I Blancos infatti sarebbero pronti a presentare un'offerta .Bisogna sempre fare i conti con Claudioe si sa, non è affar semplice, infatti la richiesta è sempre quella di 100 milioni. Potrebbe però avviarsi un vero e proprio braccio di ferro tra i club.