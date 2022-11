Dopo la standing ovation per Kean, altri applausi dell'Allianz Stadium, ma questa volta non per un giocatore della Juve ma per Sergej Milinkovic Savic. L'oggetto di desiderio da parte di tutto l'ambiente bianconero. Il centrocampista serbo, uscito al 77esimo per fare spazio a Marcos Antonio, è stato applaudito dalla maggior parte dello stadio, superando di gran lunga qualche fischio. Un attestato di stima che i sostenitori della Juve sperano possa bastare o almeno favorire un suo eventuale passaggio a Torino, sulle orme di quello che era successo qualche anno fa con Cristiano Ronaldo, anche lui applaudito dallo Stadium, in quel caso, dopo un gol.