Nel corso della gara di domenica contro la Lazio il centrocampista serbo Sergejè stato applaudito dai tifosi dellaal momento della sua uscita dal campo. Subito nella mente dei tifosi è stato immediato il paragone con Cristiano, applaudito dall'intero stadium dopo la rete in rovesciata in Champions League e poi acquistato dalla Juventus in estate. Ora quindi i tifosi sognano SMS in bianconero nelle prossime sessioni di mercato.