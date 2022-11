Sergejè da anni un obiettivo di mercato della, che spera di portare il centrocampista serbo in bianconero nelle prossime sessioni di mercato. Ci sarà bisogno di un'offerta alta per convincere, che lo valuta 100 milioni di euro. Per questo, stando a Tuttosport, è difficile che la trattativa riparta concretamente per gennaio, ma per l'estate sicuramente dei tentativi verranno fatti.