Un importante colpo potrebbe essere realizzato, anzi: forse sarà doppio. Come racconta Calciomercato.com, se tutte le pedine si muovessero nel posto giusto, il colpo in canna potrebbe raddoppiare. Anche nel caso in cui Adrienaccettasse la proposta di rinnovo ricevuta dalla, il cui contratto scadrà venerdì 30 giugno, nessuno è ancora riuscito a convincerlo a lasciare il club bianconero. L'offerta di prolungamento annuale, insieme agli attestati di stima da parte di Max Allegri e dei compagni di squadra, potrebbe portarlo ad accettare.Rabiot resiste. Nonostante il persistente interesse di altre squadre, in particolare il Manchester United, che continua a fare pressioni. Il progetto di Erik Ten Haag sembra al momento in vantaggio rispetto a Newcastle, Bayern Monaco o Barcellona (che dovrebbe cedere Frank Kessie prima di avanzare ulteriormente).Attualmente, la richiesta per il serbo è di 40 milioni di euro, ma l'obiettivo della Juventus è ridurla il più possibile. Sfruttando le risorse provenienti da altri giocatori in esubero sul mercato, si stanno valutando le possibilità con Denis Zakaria, si attende il momento giusto per Weston McKennie e si cercherà di limitare i danni riguardo ad Arthur. Questi tre elementi, che non rientrano più nei piani del club, potrebbero essere ceduti per finanziare l'acquisto di Milinkovic-Savic, un giocatore che da anni è in cima alla lista dei desideri. Se fino a qualche giorno fa tutto ruotava attorno a Rabiot, ora la Juventus cercherà di realizzare questo colpo anche se il francese accettasse il rinnovo.