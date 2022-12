La questionetorna a farsi sentire in casa Lazio. Il centrocampista si sta godendo qualche giorno di riposo dopo le fatiche con la sua Serbia, mentre Lotito ha già fatto avere al suo procuratore, Mateja, la proposta di rinnovo da 5 milioni a stagione, compresi i bonus. Il presidente, scrive oggi Il Messaggero, attende ora una risposta, cone Arsenal alla finestra, in attesa di sviluppi per provare l'assalto. Sarri intanto ha parlato col giocatore e lo ha convinto a partire lunedì col gruppo per il ritiro in Turchia.