Il nome più caldo in vista mercato rimane quello dicome riporta calciomercato.com, sta facendo incredibilmente sul serio per provare a portare il serbo a Torino ma difficilmente il giocatore arriverà allo scontro totale con la Lazio. Savic ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questi due motivi, la Juve dovrà per forza trattare con il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, per avviare la trattativa che rimane non semplice per le altissime richieste della Lazio che secondo quanto riporta lo stesso presidente, chiede 100 milioni di euro per lasciare partite la sua stella.