Le parole di Sarri in conferenza stampa:CESSIONE MILINKOVIC - "7 articoli sulla cessione di Milinkovic? A mercato chiuso. La risposta dammela te, di giornali non leggo più niente, il gossip calcistico non mi piaceva. Mi piacevano i tabellini, le pagelle sono un altro obbrobrio degli ultimi 30 anni. Leggevo fino alla C2... Un giornalista dà il voto a 38 persone in 15 minuti. A tutti. Un fenomeno. Secondo me non ha visto un cazzo. Quello ha fatto gol ed ecco che dà il voto. Il giornalismo vero non esiste più, siamo in mano ai ragazzini che prendono 5 euro a pezzo. Sono dispiaciuto per com'è evoluta la situazione. La gente vuole sapere di mercato? Per forza, se si parlava solo di calci d'angolo si parlava solo di calci d'angolo. Inevitabile".