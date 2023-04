"Io mi concentro sul campo, poi alla fine della stagione si vedrà”, ha dichiarato Milinkovic Savic al termine della vittoria contro la Juventus. Una risposta che lascia quindi incertezza sul futuro del centrocampista laziale, il cui contratto scadrà tra un anno. per la Juve, scrive calciomercato.com, è incubo in campo e sogno fuori, perché i bianconeri non hanno perso le speranze nonostante Lotito preferisca cederlo all'estero.