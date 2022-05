Come racconta Gazzetta, dopo Pogba? Il piano B porta a Sergej Milinkovic, altro corazziere della mediana che ha il pieno gradimento di Allegri: in uscita dalla Lazio, vuole restare in Italia e ha già fatto sapere tramite il suo agente, Mateja Kezman, che non avrebbe problemi a traslocare a Torino. Il difficile però è trattare con Claudio Lotito, che chiede tanto (70 milioni, considerati troppi dalla Juve) e non è il migliore amico dei bianconeri.