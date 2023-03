La Juventus continua a pensare a Milinkovic Savic, che in estate potrebbe lasciare la Lazio per circa 45 milioni di euro. Secondo calciomercato.com, l'arrivo a Torino del serbo potrebbe essere condizionato da quello che succederà con Dusan Vlahovic. Se l'attaccante fosse ceduto infatti, la società avrebbe le risorse per far un investimento importante.