C'è tutto in ballo e in questo 'tutto' in bilico è in particolare il destino della Juventus. Ecco: premessa doverosa per dare una chiave di lettura importante al prossimo mercato della. Che tra tanti obiettivi non ha dimenticato certamente i sogni: il primo, più importante, resta, autore di una prestazione di livello assoluto nell'ultima vittoria della Lazio sul campo del Monza.Alla domanda diretta sul futuro, Milinkovic ha risposto così: "Mi concentro sul campo. Aiutare la squadra, arrivare agli obiettivi. Se il rinnovo dipende dalla Champions? No, non voglio parlare. Mi concentro sul campo. A fine stagione si vedrà". Le sensazioni sono proprio queste: con un gran piazzamento della Lazio, Sergej potrebbe anche pensare di restare. Altrimenti, il contratto avrà il suo peso: la scadenza è fissata per il 2024.Sono anni che la Juve cerca di strappare Milinkovic-Savic alla Lazio. E con l'addio più probabile di Rabiot, potrebbe tornare alla carica, soprattutto se le parti non dovessero trovare un accordo per il prolungamento. Condizione necessaria, tuttavia, è la partecipazione alla prossima Champions League. Non solo per un discorso di appetibilità, bensì per una questione di parametri economici.