Domenica lo affronterà in prima persona e in passato ha provato seriamente a strapparlo dalla Lazio. Milinkovic-Savic è sempre stato nei pensieri della Juventus, che come riporta Calciomercato.com nel maggio del 2019 aveva allacciato i contatti per portarlo a Torino. Cosa aveva fatto raffreddare la trattativa? Le altissime richieste del presidente biancoceleste Claudio Lotito, che pretendeva 100 milioni di euro, ora non lo darebbe per meno di 70/80.