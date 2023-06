Negli ultimi giorni ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Juve e la Lazio per Milinkovic Savic, secondo quanto riferisce Tuttosport. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e per questo il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, sa di dover cederlo in estate per non perderlo a zero. La sensazione è che non sarà una trattativa per velocisti bensì una maratona o qualcosa di simile. Una trattativa che quindi potrà andare per le lunghe.