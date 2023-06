Secondo quanto riferisce Sportitalia, la Juventus ha un accordo con Milinkovic Savic da ormai tanto tempo, ovvero da novembre e nulla è cambiato da questo punto di vista. La situazione generale però porta il club bianconero in questo momento a non fare passi in avanti. il centrocampista della Lazio ha un contratto fino al 2024 e la richiesta di Lotito continua ad essere abbastanza elevata, ovvero superiore ai 30 milioni di euro.