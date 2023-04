Domani sarà Sporting Lisbona-Juventus. Chi vuole dimostrare il suo valore è di certo Arek. Arrivato in estate dal Marsiglia alla Juventus in prestito con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 2 di bonus. Il suo ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione sarebbe perfettamente in linea con la politica di contenimento dei costi. Vista la richiesta bassa fissata con il Marsiglia, la sua cessione potrebbe portare ad una plusvalenza per il club.Il riscatto di Arek dovrebbe essere deciso dalla Juventus entro il prossimo 30 aprile, come riferisce Tuttosport. La Vecchia Signora però potrebbe chiedere del tempo extra al club francese prima di pronunciare la decisione definitiva. Complice anche la sentenza sulla penalizzazione di 15 punti attesa prossimamente. Domani però potrebbe essere la gara del polacco che ha molta voglia di farsi vedere nuovamente in campo, complice anche il periodo buio di Vlahovic.