Si parla del futuro di Arkadiusz Milik, ecco il retroscena del CorSport: "Lui vorrebbe andare in scadenza e trovarsi semmai in bianconero a parametro zero, ma direbbe De Laurentiis - della serie “cca nisciun è fesso” - non si può. I trentatré milioni pagati all’Ajax nel 2016 dovranno in qualche modo crescere e moltiplicarsi. La Vecchia Signora vorrebbe Milik, lo prenderebbe a cifre ragionevoli, inserendo contropartita tecnica. Non si può fare, il Napoli l’ha già detto: il prezzo d’affezione è fatto, cinquanta milioni di euro. Prendere o lasciare che il polacco finisca sul mercato, a stuzzicare chi avrebbe la liquidità per dare un senso all’operazione"