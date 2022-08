Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della, Arekha detto la sua anche sul paragone tra Dusane il proprio connazionale Robert. Ecco il suo pensiero: "Difficile paragonare il giocatore. Dusan è molto giovane, è forte. Lewandowski è in un altro momento della carriera. Sono tutti e due forti, gli attaccanti parlano tanto con i numeri. Dusan può migliorare ancora tantissimo, ha 22 anni e può fare meglio. Ha un grande futuro. Lewa ne ha 34, è difficile fare il paragone".