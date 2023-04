Vede lae segna. Areksi trasforma in un cecchino quando si trova di fronte i biancocelesti, almeno stando alle statistiche diffuse dallain attesa del big match di questa sera allo Stadio Olimpico. L'attaccante polacco, che comunque non dovrebbe partire dal primo minuto, ha realizzato tre reti nelle sue ultime quattro sfide in Serie A contro la squadra attualmente guidata da Maurizio Sarri, prima con la maglia del Napoli e poi con quella bianconera.