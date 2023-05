C'è anchetra i candidati al ruolo di vice-Immobile. Lo scrive stamattina Il Messaggero, raccontando un retroscena dell'incontro tra Sarri e Lotito dei giorni scorsi. I bianconeri possono riscattare il centravanti dal Marsiglia per 7 milioni di euro. Il tecnico toscano già lo ha allenato e il trentenne polacco ha già la giusta esperienza in Italia e al livello europeo per calarsi da subito negli schemi del mister biancoceleste, alternandosi a capitano-goleador.