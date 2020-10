Dopo essere stato al centro del mercato e vicino alla Juve Arek Milik è rimasto al Napoli, fuori rosa ed escluso dalla lista Serie A. Il polacco si è sfogato in un'intervista al portale polacco Sportowefakty.pl, spiegando che: "Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio, firmare il rinnovo o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma le squadre in questione non hanno trovato l'accordo con il Napoli e io sono dovuto restare". Il giocatore aveva trovato l'accordo con la Juve che con l'arrivo di Pirlo ha virato su Dzeko, con Milik che sarebbe dovuto andare in giallorosso per sostituire il bosniaco. Giro di attaccanti mai decollato con i bianconeri che hanno puntato sul ritorno di Alvaro Morata.