A spiegare nel dettaglio la situazione relativa all'idea Milik per la Juventus è Tuttosport oggi in edicola:

"Innanzitutto il Napoli, pur di chiudere con il Marsiglia ed evitare l’addio a parametro zero dell’ex Ajax, non ha messo veti sul futuro rientro in Italia di Arek. Stando a quanto filtra da fonti francesi, il Marsiglia, nel caso, potrà vendere Milik al miglior offerente. Anche alla Juventus. [...]. E un compromesso Juve-Marsiglia sembra più fattibile rispetto ai precedenti (falliti) con il Napoli. I rapporti tra i bianconeri e il club francese sono ottimi grazie anche al feeling tra Paratici e il ds Longoria, che tra le varie esperienze italiane (osservatore di Atalanta e Sassuolo) e estere (dt del Valencia) ha lavorato anche nel settore scouting della Juventus. Ma tra le varie eventualità previste dall’articolato accordo, c’è anche quella che il Marsiglia, senza Champions, non riesca a portare a termine l’acquisto di Milik. In quel caso il polacco tornerà a Napoli. Ma stavolta accompagnato da una abbordabile clausola rescissoria da 12 milioni."