"Sempre bello tornare in campo con la squadra". Arekè ormai recuperato e ha ripreso ad allenarsi in gruppo come testimonia il suo post sui social con gli scatti che lo vedono lavorare sorridente sui campi della Continassa. Ormai è solo questione di attendere la sfida con il Verona per rivederlo tra i convocati a disposizione di Massimiliano; un recupero fondamentale, quello del bomber polacco, rimasto fuori negli ultimi due mesi per un serio problema muscolare.. Lo riporta il Corriere dello Sport.