Come racconta Gazzetta, nelle idee di Allegri c’è: "Con lui mi sta balenando un’idea in testa. Chissà che non giochi dall’inizio…", ha raccontato in conferenza. Difficile, perché il centravanti polacco è appena arrivato e sino a qualche giorno fa era a godersi il sole di Capri. Ma non si pensi che sia solo un vice Vlahovic. "Sa venire incontro a giocare la palla e ha numeri straordinari, per questo credo possa giocare anche con Dusan".