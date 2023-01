Come racconta Tuttosport, assente nelle ultime 8 giornate a causa della pubalgia, Dusan Vlahovic è tuttora il miglior marcatore della Juve in campionato con 6 gol, posizione in cui con la rete segnata all’Atalanta lo ha raggiunto domenica sera Arkadiusz. Il polacco è invece diventato il miglior marcatore in assoluto, raggiungendo quota 8 e superando proprio DV9 a 7.