Intervenuto ai microfoni de L'Equipe, Arekha parlato anche dell'inizio di stagione complicato della. Ecco il suo commento: "Non abbiamo iniziato bene il campionato, questo è certo. Qui le aspettative sono sempre molto alte, se giochi devi vincere. Tutti lavorano per la vittoria, in tutto il club. E quando non si vince, le cose non vanno bene, si perdono punti e questo fa male a tutti. Ma ci sono ancora abbastanza partite per poter ribaltare la situazione. Spero che riusciremo a recuperare tutto quello che abbiamo perso".