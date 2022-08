Il suo momento attuale, la convivenza in campo con Dusan Vlahovic e la passata esperienza al Napoli, ma anche l'impatto con il mondo bianconero e gli ultimi anni al Marsiglia: questi alcuni dei temi affrontati da Arek Milik nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juve, in scena oggi all'Allianz Stadium a due giorni dal suo debutto con la maglia della Vecchia Signora, nei minuti finali della sfida contro la Roma.



In attesa di rivederlo in campo, rivivi la conferenza nella sintesi-video in tre minuti gentilmente concessa dalla Juventus.