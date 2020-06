1









La Juventus osserva attentamente le mosse di mercato del Napoli. Soprattutto quelle che riguardano il parco attaccanti, dal momento che Milik, obiettivo bianconero, fatica a trovare l'intesa con il club per il rinnovo del contratto in scadenza del 2021, e allo stesso tempo la dirigenza partenopea si sta muovendo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei desideri del ds Cristiano Giuntoli ci sarebbe Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Lille, per il quale sarebbe pronta un’offerta da 60 milioni di euro. Un’ottima notizia per la Juve in ottica Milik, valutato 50 milioni di euro.