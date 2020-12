1









Juventus-Napoli, non solo una partita di tribunale e di campo, ma anche un asse di mercato. Come spiega oggi Repubblica, infatti, il braccio di ferro tra Arkadiusz Milik e il club partenopeo può portare a una permanenza dell'attaccante polacco nel capoluogo campano, da "separato in casa", fino a fine stagione. Ovvero fino alla fine del suo contratto col club di De Laurentiis. Dopodiché, la Juve lo prenderà a parametro zero. Sembra allontanarsi dunque la possibilità di prenderlo a gennaio per 10 milioni di euro come spererebbe il Napoli.